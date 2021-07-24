نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

منذ 16 ساعة
1804
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 168 يوماً 1891 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة الرياض ومسجدين في كل من منطقتي القصيم وجازان ومسجد واحد في منطقة عسير ومسجد واحد في منطقة الباحة.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا
المصلين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

أخر الأخبار

البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
منذ 6 دقائق 1077
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
منذ 9 دقائق 130
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
منذ 35 دقيقة 1291
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
منذ 59 دقيقة 1704
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
منذ ساعة 1418
هروب عروسين من زفافهما
هروب عروسين من زفافهما
منذ ساعة 691
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
منذ ساعة 1374
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
منذ ساعتين 2569
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
منذ 3 ساعات 1126
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
منذ 3 ساعات 10933