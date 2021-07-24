شاب وزوجته ينشران فيديوهات تخدش الحياء على "تيك توك" ومطالبات بمعاقبتهما

القاهرة (صدى):
أثار زوج مصري وزوجته غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقاطع فيديو تخدش الحياء وإيحاءات جنسية تخدش الذوق العام عبر التيك توك، مما جذب ملايين المستخدمين عبر التطبيق لمتابعتهم.
ويعرض الزوج في الفيديوهات مفاتن زوجته التي تدعى منار ، أثناء ممارستها حركات تحمل إيحاءات جنسية مستفزة، فيما يقوم هو بطرح أسئلة إباحية عليها لتجيب بكل تبجح، وذلك بهدف تحقيق أرباح من تطبيق تيك توك تنفيذا لنهج من سبقوهم في الشهرة.
وطالب العديد من رواد مواقع التواصل عبر التطبيقات المختلفة بمحاسبة منار وزوجها، وناشدوا النائب العام المصري بضرورة التدخل لحذف تلك الحسابات وحماية الشباب من مثل تلك المشاهد المسيئة للدين والمجتمع.