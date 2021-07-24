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شاب وزوجته ينشران فيديوهات تخدش الحياء على "تيك توك" ومطالبات بمعاقبتهما

منذ ساعتين
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شاب وزوجته ينشران فيديوهات تخدش الحياء على "تيك توك" ومطالبات بمعاقبتهما

القاهرة (صدى):
أثار زوج مصري وزوجته غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقاطع فيديو تخدش الحياء وإيحاءات جنسية تخدش الذوق العام عبر التيك توك، مما جذب ملايين المستخدمين عبر التطبيق لمتابعتهم.

ويعرض الزوج في الفيديوهات مفاتن زوجته التي تدعى منار ، أثناء ممارستها حركات تحمل إيحاءات جنسية مستفزة، فيما يقوم هو بطرح أسئلة إباحية عليها لتجيب بكل تبجح، وذلك بهدف تحقيق أرباح من تطبيق تيك توك تنفيذا لنهج من سبقوهم في الشهرة.

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل عبر التطبيقات المختلفة بمحاسبة منار وزوجها، وناشدوا النائب العام المصري بضرورة التدخل لحذف تلك الحسابات وحماية الشباب من مثل تلك المشاهد المسيئة للدين والمجتمع.

النائب العام
الذوق العام
تيك توك

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 100
منذ ساعة
هههههه شايف لهم سكس جامد اوي على مواقع الإباحية
والرقم الجوال على صدر زوجته منار تقول اللي عاوز يشوفني عاريه اوي الاول يرسل جنيهات لكل مقطع واحد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15199
منذ 50 دقيقة
شفت شفت وإلا سمعت با الأثول .. الله يحمي عيونك من حر الشوف

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أحدث التعليقات

العدناني
مافي مثل طريقة اليمنيين ذبيحة يومه وطبخ ومفخ ومندي أما مشاوي اللحم المجمد والأكل المسبق فبلاء
هدية
عادي جدا من جميغ الشركات تهمل و تخطيء ...... لكن الويل و كل الويل لو المواطن أخطأ ........... غرامات بالألف كأنه قاعد على كنز
زنجبيل
عهد السلم و الرخاء
ناسي
قال الرسول صلى الله عليه و سلم عن إبليس عليه لعنة الله : (( صدق و هو كذوب )) هذا ما وجدناه طوال هذه...
سعد
متشوقين لرؤية ابناء الملك عبدالله رحمه الله عهد الخير والنماء

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