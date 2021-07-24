مختصة توضح مايحدث لجسم الإنسان بعد تعافيه من كورونا

واشنطن (صدى):
كشفت الدكتورة آنتشا بارانوفا، البروفيسورة الأمريكية في جامعة "جورج مايسون" الأمريكية عن ما يحدث بالإنسان بعد تعافيه من "كوفيد – 19".
وأوضحت المختصة إن ربع الذين شفيوا من مرض كورونا في المنزل دون أن ينقلوا إلى المستشفى ترافقهم بعد المرض "متلازمة طويلة الذيل" التي يمكن أن تدوم لمدة 3 أشهر على الأقل، مبينة أن تلك المتلازمة تتميز بقابلية منخفضة للعمل ومشاكل متعلقة بالصحة وزيارات الأطباء، أما الأعراض المتعلقة بالأعصاب فيمكن أن تظل قائمة لمدة طويلة تزيد عن 6 أشهر أو عام واحد.
وأضافت المختصة أن التطعيم يساعد الناس على الحماية من أشكال خطيرة لمرض "كوفيد" ومواجهة أخطار العلاج في المستشفى.