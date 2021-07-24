نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مختصة توضح مايحدث لجسم الإنسان بعد تعافيه من كورونا

منذ 16 ساعة
3122
مختصة توضح مايحدث لجسم الإنسان بعد تعافيه من كورونا

واشنطن (صدى):
كشفت الدكتورة آنتشا بارانوفا، البروفيسورة الأمريكية في جامعة "جورج مايسون" الأمريكية عن ما يحدث بالإنسان بعد تعافيه من "كوفيد – 19".

وأوضحت المختصة إن ربع الذين شفيوا من مرض كورونا في المنزل دون أن ينقلوا إلى المستشفى ترافقهم بعد المرض "متلازمة طويلة الذيل" التي يمكن أن تدوم لمدة 3 أشهر على الأقل، مبينة أن تلك المتلازمة تتميز بقابلية منخفضة للعمل ومشاكل متعلقة بالصحة وزيارات الأطباء، أما الأعراض المتعلقة بالأعصاب فيمكن أن تظل قائمة لمدة طويلة تزيد عن 6 أشهر أو عام واحد.

وأضافت المختصة أن التطعيم يساعد الناس على الحماية من أشكال خطيرة لمرض "كوفيد" ومواجهة أخطار العلاج في المستشفى.

فيروس كورونا
التعافي
متلازمة طويلة الذيل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

أخر الأخبار

البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
منذ 6 دقائق 1076
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
منذ 9 دقائق 130
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
منذ 35 دقيقة 1291
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
منذ 59 دقيقة 1704
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
منذ ساعة 1418
هروب عروسين من زفافهما
هروب عروسين من زفافهما
منذ ساعة 687
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
منذ ساعة 1374
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
منذ ساعتين 2569
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
منذ 3 ساعات 1125
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
منذ 3 ساعات 10933