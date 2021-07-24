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واتساب تختبر ميزة جديدة لحماية النسخ الاحتياطية للمحادثات

منذ 17 ساعة
1946
واتساب تختبر ميزة جديدة لحماية النسخ الاحتياطية للمحادثات

وكالات (صدى):
أعلنت شركة واتساب عن اختبار ميزة جديدة على تطبيقها لتعزيز حماية المستخدمين والحفاظ على رسائله مشفرة.

ويأتي ذلك من خلال ميزة تسمح بإنشاء كلمة مرور خاصة بالنسخ الاحتياطية للمحادثات قبل رفعها على الخدمات السحابية مثل جوجل درايف.

ويسمح تطبيق واتساب للمستخدمين بتخزين المحادثات وعمل نسخ احتياطية منها ومن ثم رفعها إلى الخدمة السحابية مثل جوجل درايف للعودة لها حين الحجة أو تحميلها مجددًا عند فقدان التطبيق.

ويؤدي ذلك إلى حماية تلك النسخ الاحتياطية بشكل أكبر من خلال ميزة تسمح بوضع كلمة مرور للنسخ الاحتياطية، حيث ستكون عملية الحماية مشفرة من بطريقة النهاية للنهاية.

كما سيكون هناك خيار آخر بجانب كلمة المرور يتيح توليد رقم سري من 64 خانة يجعل من الاستحالة معرفته لتجنب أي كلمات مرور متوقعة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

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