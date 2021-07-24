واتساب تختبر ميزة جديدة لحماية النسخ الاحتياطية للمحادثات

وكالات (صدى):
أعلنت شركة واتساب عن اختبار ميزة جديدة على تطبيقها لتعزيز حماية المستخدمين والحفاظ على رسائله مشفرة.
ويأتي ذلك من خلال ميزة تسمح بإنشاء كلمة مرور خاصة بالنسخ الاحتياطية للمحادثات قبل رفعها على الخدمات السحابية مثل جوجل درايف.
ويسمح تطبيق واتساب للمستخدمين بتخزين المحادثات وعمل نسخ احتياطية منها ومن ثم رفعها إلى الخدمة السحابية مثل جوجل درايف للعودة لها حين الحجة أو تحميلها مجددًا عند فقدان التطبيق.
ويؤدي ذلك إلى حماية تلك النسخ الاحتياطية بشكل أكبر من خلال ميزة تسمح بوضع كلمة مرور للنسخ الاحتياطية، حيث ستكون عملية الحماية مشفرة من بطريقة النهاية للنهاية.
كما سيكون هناك خيار آخر بجانب كلمة المرور يتيح توليد رقم سري من 64 خانة يجعل من الاستحالة معرفته لتجنب أي كلمات مرور متوقعة.