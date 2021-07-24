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بالفيديو.. لحظة قتل شاب برصاص الأمن الإيراني خلال مشاركته في انتفاضة العطش

منذ ساعتين
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بالفيديو.. لحظة قتل شاب برصاص الأمن الإيراني خلال مشاركته في انتفاضة العطش

وكالات (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر شاباً ملقى على الأرض ينزف دما جراء استهدافه برصاص الأمن الإيراني انتقاما من مشاركته في انتفاضة العطش.

تفصيلا، قتل الشاب أوميد أزرخوش 20 عاماً، في احتجاجات انطلقت في أليغودارز بإقليم لورستان مساء (الخميس)، وفضح مقطع فيديو الذي رصد لحظة قتل الشاب من قبل الأمن الإيراني ، عمليات القمع والقتل التي يمارسها نظام الملالي ضد المنتفضين في الأحواز.

وقال شهود عيان أن أزرخوش قُتل بنيران مباشرة من قوات الأمن، فيما زعمت إذاعة وتلفزيون إيران أنه قُتل في إطلاق نار مشبوه من قبل مجهولين، وفق تعبيرها.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش،النظام الإيراني باستخدام القوة المفرطة لقمع المظاهرات. وطالبت طهران بإجراء تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن 3 حالات وفاة على الأقل وقعت بين المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومعالجة مشاكل الوصول إلى المياه المستمرة منذ فترة طويلة.

الأحواز
الأمن الإيراني
انتفاضة العطش

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15199
منذ ساعة
رصاصة بربع دولار قتلت إنسان في ربع دقيقة

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أحدث التعليقات

العدناني
مافي مثل طريقة اليمنيين ذبيحة يومه وطبخ ومفخ ومندي أما مشاوي اللحم المجمد والأكل المسبق فبلاء
هدية
عادي جدا من جميغ الشركات تهمل و تخطيء ...... لكن الويل و كل الويل لو المواطن أخطأ ........... غرامات بالألف كأنه قاعد على كنز
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