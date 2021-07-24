إنفينيتي تطلق أجمل سيارات الكروس أوفر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت إنفينيتي اليابانية أن سيارة QX55 التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر لهذا العام ستصل أسواقا جديدة.
وتأتي هذه السيارة كنموذج معدل عن سيارات QX50 الحديثةوتعديلات جعلت شكل الواجهات والمصابيح أكثر عصرية.
كما تأتي بفتحات هوائية واسعة مدروسة وفقا لأحدث معايير الأيروديناميك، حيث أن هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و73 سنتيمترا، بعرض 190 سم، وارتفاع 162 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 280 سم.
وجهزت واجهة القيادة بزوج من الشاشات اللمسية التي يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع والكاميرات.
وستطرح QX55 بعدة أنواع من المحركات، منها محرك توربيني بسعة 2.0 ليتر بعزم 249 حصانا، وستعمل علب السرعة فيها مع نظامي دفع أمامي ورباعي.