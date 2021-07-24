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شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 17 ساعة
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شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال المشتريات؛ بمقر الشركة بمحافظة جدة، بالمسمى الوظيفي: مدير المشتريات.

واشترطت حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد أو الخدمات اللوجستية أو إدارة الأعمال، وخبرة عملية كمدير مشتريات أو مسؤول مشتريات أو رئيس مشتريات، ومعرفة مصادر وتقنيات الشراء بالإضافة إلى البراعة في "قراءة" السوق.

بالإضافة إلى معرفة جيدة بالموردين أو برنامج إدارة الطرف الثالث، والكفاءة في اتخاذ القرار والعمل مع الأرقام، وخبرة في جمع وتحليل البيانات، وقدرات قيادية قوية.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم من خلال موقعها الإلكتروني.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

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