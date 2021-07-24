شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال المشتريات؛ بمقر الشركة بمحافظة جدة، بالمسمى الوظيفي: مدير المشتريات.
واشترطت حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد أو الخدمات اللوجستية أو إدارة الأعمال، وخبرة عملية كمدير مشتريات أو مسؤول مشتريات أو رئيس مشتريات، ومعرفة مصادر وتقنيات الشراء بالإضافة إلى البراعة في "قراءة" السوق.
بالإضافة إلى معرفة جيدة بالموردين أو برنامج إدارة الطرف الثالث، والكفاءة في اتخاذ القرار والعمل مع الأرقام، وخبرة في جمع وتحليل البيانات، وقدرات قيادية قوية.
وأشارت إلى أنه يمكن التقديم من خلال موقعها الإلكتروني.