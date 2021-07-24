امرأة تكتشف أن قلبها على الجانب الأيمن بدلا من الأيسر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
اكتشفت امرأة بالصدفة أن قلبها على الجانب الأيمن بدلا من الأيسر عقب خضوعها لفحص بالأشعة السينية.
وظهرت على الفتاة بعض الأعراض التي ساعدتها في اكتشاف إصابتها بالمرض النادر؛ حيث عانت من السعال لمدة شهرين، بالإضافة إلى التهاب في الرئة.
وشخص الأطباء مرضها بعد إجراء المسح الشعاعي أن القلب كان على الجانب الخاطىء من الصدر، وهي حالة تسمى «دكستروكارديا».
ويذكر أن القلب اليميني عبارة عن حالة طبية نادرة يكون فيها القلب أقرب إلى الجهة اليمنى من الجسم بدلا من اليسرى، وهو عيب خلقي، ويمكن أن يرافق هذه الحالة تغيير أماكن الكبد والطحال وبعض الأعضاء الأخرى في الجسم إلى الجهة المقابلة.