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امرأة تكتشف أن قلبها على الجانب الأيمن بدلا من الأيسر

منذ ساعتين
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امرأة تكتشف أن قلبها على الجانب الأيمن بدلا من الأيسر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
اكتشفت امرأة بالصدفة أن قلبها على الجانب الأيمن بدلا من الأيسر عقب خضوعها لفحص بالأشعة السينية.

وظهرت على الفتاة بعض الأعراض التي ساعدتها في اكتشاف إصابتها بالمرض النادر؛ حيث عانت من السعال لمدة شهرين، بالإضافة إلى التهاب في الرئة.

وشخص الأطباء مرضها بعد إجراء المسح الشعاعي أن القلب كان على الجانب الخاطىء من الصدر، وهي حالة تسمى «دكستروكارديا».

ويذكر أن القلب اليميني عبارة عن حالة طبية نادرة يكون فيها القلب أقرب إلى الجهة اليمنى من الجسم بدلا من اليسرى، وهو عيب خلقي، ويمكن أن يرافق هذه الحالة تغيير أماكن الكبد والطحال وبعض الأعضاء الأخرى في الجسم إلى الجهة المقابلة.

الأشعة السينية
السعال
القلب اليميني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15175
منذ 56 دقيقة
سبحان الله القادر على كل شيء سبحان الله العظيم وبحمده

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أحدث التعليقات

ام ريناد
كم السعر للشخص الواحد
د محمد ماجد بخش
لحم فاسد يعني متعفن أو متجلط .. قد يكون صالحا لبعض الوقت لكن نقله بهذه الطريقة استنفد وقت صلاحية البقاء .. إنها مأساة عدم...
المهم
ضعافه
د محمد ماجد بخش
سبحان الله القادر على كل شيء سبحان الله العظيم وبحمده
كان زمان
نجاح المساعيد ... ما كنتي كذا .. وين الثقل والرزانة والعقل .. وش تركتي للمراهقين ... (( دنيا ))

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