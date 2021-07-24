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شؤون الحرمين توزع مراوح يدوية على ضيوف الرحمن

منذ ساعتين
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شؤون الحرمين توزع مراوح يدوية على ضيوف الرحمن

مكة المكرمة (صدى):
وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام مراوح كهربائية يدوية على حجاج بيت الله الحرام؛ ضمن حملة خدمة الحاج والزائر شرف لنا (٩).

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ جهاد العتيبي بأنه تم توزيع أكثر من (٥٠٠) مروحية كهربائية تحمل في اليد لحجاج بيت الله الحرام؛ بهدف تلطيف الأجواء.

وجاءت هذه الجهود بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، وذلك ضمن حملة خدمة الحاج والزائر شرف لنا (9).

ضيوف الرحمن
شؤون الحرمين
مراوح يدوية

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 472
منذ 54 دقيقة
ضعافه

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أحدث التعليقات

ام ريناد
كم السعر للشخص الواحد
د محمد ماجد بخش
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المهم
ضعافه
د محمد ماجد بخش
سبحان الله القادر على كل شيء سبحان الله العظيم وبحمده
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