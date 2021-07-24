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بالفيديو.. تحذيرات من شراء الأدوية والمستحضرات التجميلية عبر الإنترنت

منذ 18 ساعة
2072
بالفيديو.. تحذيرات من شراء الأدوية والمستحضرات التجميلية عبر الإنترنت

علي القحطاني (صدى):
حذر مختصون من شراء الأدوية والمستحضرات التجميلية عبر الإنترنت لكونها مجهولة المصدر وعدم معرفة محتواها، مؤكدين أن نسبة كبيرة من هذه المستحضرات مغشوشة بمواد سامة

وأوضح مدير المركز الإعلامي لجمعية دوائي الدكتور سفر الشهراني أن المستحضرات التجميلية هي عبارة عن منتجات تستخدم بغرض التجميل من الخارج وليس لها أي ادعاء طبي، أما المنتجات الدوائية فهي تحتوي على مادة أو أكثر لعلاج الأمراض أو الوقاية منها، مبينا أنه في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة شراء الأدوية والمستحضرات الطبية والعشبية، من المواقع الإلكترونية مجهولة المصدر ومن نقاط البيع غير المصرحة.

وأضاف أن هناك إعلانات مضللة تعطي أدوية وصفية دون الرجوع إلى الوصفة الطبية، مؤكدا أن المواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر تروج أيضاً لإعلانات وادعاءات حول وجود أدوية تُعالج جميع الحالات الخطرة، مثل إنقاص الوزن أو خفض السكري وعلاجه، ومعالجة الاكتئاب، والتوتر، وغيره من الادعاءات الباطلة.

الإنترنت
شراء الأدوية
المستحضرات التجميلية

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

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