متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعمل صمامات محرك السيارة على تنظيم دخول الوقود إلى المحرك مع ضبط خروج دخان العادم منه، وذلك وفق نظام وتوقيت معين، كما تعمل الصمامات على منع حدوث أي تسريب من غرفة الاحتراق من خلال إغلاقها بشكل محكم، وهو ما يساعد على تقديم أداء وعزم طبيعي إلى السيارة أثناء قيادتها على مختلف الطرق، بالإضافة إلى خفض معدل استهلاك الوقود.
وتزود محرك السيارة بنوعين من الصمامات، صمامات تسمح بدخول الوقود إلى المحرك وهو صمام السحب، والصمامات الثانية خاصة بإخراج دخان عادم السيارة.
ويسبب تلف أحد الصمامات بالعديد من المشاكل للمحرك، ومن أبرز علامات تلف صمامات محرك السيارة هي:
– ضعف أداء وعزم المحرك
– انخفاض مستوى الزيت باستمرار
– زيادة استهلاك الوقود
– ارتداد جزء من غازات العادم إلى المغذي عبر أنابيب السحب
– سماع صوت فرقعة وضوضاء من المحرك
– رؤية دخان أزرق صادر من العادم