وفاة فتاة بعد سقوطها من ارتفاع كبير خلال قفزة "بنجي"

لندن (صدى):
توفت فتاة بعد سقوطها من ارتفاع كبير بعدما أساءت فهم الإرشادات الخاصة بالقفز بالحبال أو ما يعرف باسم «بنجي».
وذكرت تقارير بريطانية أن الفتاة قفزت من الجسر بعد سماعها لإشارة موجهة لصديقها، حيث ظهرت البالغة من العمر 25 عامًا وهي تقفز من جسر في كولومبيا، يبلغ ارتفاعه 40 مترًا دون أن تكون مربوطة بالحبال.
وأضافت أن الفتاة لم تكن تربط الحبل في كاحليها عندما سمعت المشرف على القفز يوجه تعليماته لصديقها الذي كان متقدما عنها في الطابورلكنها لم تكن مربوطة بالحبال، بل كانت تضع الحزام في خصرها فقط.