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التغيرات التي ستطرأ على الفاتورة بعد تطبيق ‎الفوترة الإلكترونية

منذ 19 ساعة
5369
التغيرات التي ستطرأ على الفاتورة بعد تطبيق ‎الفوترة الإلكترونية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجددا التغيرات التي ستطرأ على الفاتورة بعد تطبيق ‎الفوترة الإلكترونية،

وقالت الهيئة أن هناك عنصر واحد إضافي على كل من الفواتير الضريبية المبسطة لتتوافق مع متطلبات المرحلة الأولى 4 ديسمبر.

وأضافت الهيئة أن المرحلة الأولى الذي تغير هو عنصر واحد فقط، فإذا كان الشخص يصدر فاتورة ضريبية، فالذي يتغير هو رقم ضريبة القيمة المضافة للمشتري بالإضافة إلى الحقول المطلوبة سابقا".

وأكدت أن النوع الثاني الفاتورة المبسطة بين منشأة وفرد يتم إضافة رمز الاستجابة السريعة qr كود.

الفوترة الإلكترونية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الفاتورة المبسطة

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

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