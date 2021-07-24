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معرض سيارات بالرياض عام 1402 هـ
منذ ساعتين
483
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130902
منذ ساعة
طيب ..
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أحدث التعليقات
كان زمان
بصراحة وضع الأسرة بشكل كامل تعييييييييس جداً ... الله يلطف بالجميع
Manosur AlBishi
بارك الله على القائمين على المشروع ونحثهم على بذل المزيد حيث ان البلد محتاجة الى مشاريع تشويقية مماثلة
شمس الحقيقة
انا لله وانا اليه راجعون .... اللهم اغفر لهم وارحمهم
فيصل
طفل سعودي وبمركز ايواء بالاردن وأهله عايشين بالاردن فسروها لي كيف صارت كذا
فيصل
دكتور ومتزوج دكتوره ولديهم ثلاث اطفال وعايشين برفاهيه ببلد يعاني من الفقر عاوز ايه اكتر من كدا سبحان الله يابعض البشر
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