أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4٫41508، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22650
- الدولار: 3٫75071، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26662
- درهم إماراتي: 1٫02116، مقابل الريال الواحد 0٫97928
- ريال يمني: 0٫01500، مقابل الريال الواحد 66٫68067
- دينار أردني: 5٫29021، مقابل الريال الواحد 0٫18903
- دينار كويتي: 12٫46326 مقابل الريال الواحد 0٫08022
- دينار بحريني: 9٫94656، مقابل الريال الواحد 0٫10054
- الريال القطري: 1٫03013، مقابل الريال الواحد 0٫97075
-الدرهم المغربي: 0٫41803 مقابل الريال الواحد 2٫39215
- الجنيه المصري: 0٫23933، مقابل الريال الواحد 4٫17841