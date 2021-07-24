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عبدالرحمن الجماز : عبدالعزيز المريسل أكبر مطبل لبغلف
منذ 15 ساعة
1468
1
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 951
منذ 28 دقيقة
والمريسيل أكبر مخترعي الكذب بالسعودية والمفروض منحه شهادة الامتياز من وزارة الاعلام السعودية ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الضياع يشعرك باالوحده حتى لو انتي بوس الملايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حمحموه وبكبكووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تظام .. آمين .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
اخصوا التيس .. على شان مايبعبع مرة ثانيه ..
ابو علي
تشعرين بالوحده حتى انا اشعر بالوحده ما تقي نأعد سوى وندي وناخذ مع بعض آخر حلاوه
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