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عبدالعزيز المريسل : بغلف يستحق " التطبيل "

منذ 12 ساعة
1733
1

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15199
منذ 49 دقيقة
طبلون السيارة عنده 280 ksa

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أحدث التعليقات

العدناني
مافي مثل طريقة اليمنيين ذبيحة يومه وطبخ ومفخ ومندي أما مشاوي اللحم المجمد والأكل المسبق فبلاء
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عادي جدا من جميغ الشركات تهمل و تخطيء ...... لكن الويل و كل الويل لو المواطن أخطأ ........... غرامات بالألف كأنه قاعد على كنز
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