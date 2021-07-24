نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية

منذ 22 ساعة
2263
وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر شواغر تدريبية عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس فأعلى، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1442/12/13هـ الموافق 2021/07/23م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).

وظائف
الرياض
الشركة الوطنية للرعاية الطبية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يقول الشاطر مزمزة أو مسمسة .. مدري عنها
naeeem
نعم السراويل القديمه والفنايل ترفع قيمة الفاتوره انصحك باالجديد
د محمد ماجد بخش
لا .. لا .. لا ميانمار تعني من البرمة أو البرماوية
د محمد ماجد بخش
حلونة
د محمد ماجد بخش
لا تنازعوا فتفشلوا

أخر الأخبار

البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
البرلمان العربي يؤكد ضرورة التحرك الجاد بشأن الهجمات الحوثية تجاه المملكة
منذ 4 دقائق 1067
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
"ريجيم قاسي" يودي بحياة فتاة
منذ 8 دقائق 105
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
صور.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى يسبب كارثة في الأردن
منذ 33 دقيقة 1287
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
منذ 58 دقيقة 1692
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة
منذ ساعة 1411
هروب عروسين من زفافهما
هروب عروسين من زفافهما
منذ ساعة 686
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس
منذ ساعة 1374
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
بيان من نادي الاتحاد بشأن فواز القرني
منذ ساعتين 2569
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
ياسمين عبدالعزيز ممنوعة من الكلام
منذ 3 ساعات 1125
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك"
منذ 3 ساعات 10926