وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر شواغر تدريبية عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس فأعلى، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1442/12/13هـ الموافق 2021/07/23م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).