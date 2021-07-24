نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. سيول عنيفة تضرب الصين وإجلاء سكان بعض القرى

منذ 3 ساعات
1638
1
بالفيديو.. سيول عنيفة تضرب الصين وإجلاء سكان بعض القرى

بك (صدى):
أجلت فرق الإنقاذ الصينية، اليوم الجمعة، سكان قرى عبر جسور عائمة وعلى متن جرافات في وقت غرقت مساحات واسعة في وسط البلاد بمياه الفيضانات بعد أمطار غير مسبوقة أودت بحياة 56 شخصا على الأقل مع اقتراب إعصار يهدد بمزيد من المتساقطات على المنطقة المنكوبة.

وتسببت السيول في مقاطعة خنان، في تضرر ملايين الأشخاص حيث عُزل الأهالي لأيام من دون مواد غذائية أو مياه، بعد أن غرقت الطرق بعد أن فاضت السدود وغمرت مناطق برمتها بوحول كثيفة تصل إلى مستوى الكاحل.

ومن المحتمل ارتفاع حصيلة القتلى في وقت أكد مسؤولون محليون للصحافيين الجمعة أنهم يواصلون إحصاء الضحايا، فضلًا عن توقعات الأرصاد الجوية بوصول الإعصار إن-فا" وتساقط المزيد من الأمطار الغزيرة فوق أجزاء من خنان في الأيام القادمة.

وواصل رجال الإطفاء في مدينة تشنغتشو عمليات سحب المياه الموحلة من الأنفاق، ومن قطار أنفاق حيث لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم داخل قطار في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد أن بلغ منسوب الأمطار خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يسقط طيلة سنة بأكملها، واستعانت الفرق بجرافة لنقل الناس على طرق ما زالت مغمورة بمياه السيول، فيما غطت الوحول الكثيفة أجزاء أخرى من المدينة بعد انحسار المياه.

الصين
سيول
فيضانات
إعصار

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130894
منذ دقيقتين
سبحان الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
مواطن نزية
نصيحة في منتهى الغباء لأنه لو حدث العكس ما هو الحل إذن .
ابو محمد 😎 ✍️
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مامعهم حق ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. آل الشيخ: الإخوان هم حمالة الحطب وليس لهم ولاء للدين أو الوطن
بالفيديو.. آل الشيخ: الإخوان هم حمالة الحطب وليس لهم ولاء للدين أو الوطن
منذ 19 دقيقة 1412
الحصيني: استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق حتى الإثنين المقبل
الحصيني: استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق حتى الإثنين المقبل
منذ 29 دقيقة 1573
معرض سيارات بالرياض عام 1402 هـ
معرض سيارات بالرياض عام 1402 هـ
منذ 41 دقيقة 221
خالد النمر: الضحك أثناء مضغ الطعام يؤدي إلى الاختناق والإغماء
خالد النمر: الضحك أثناء مضغ الطعام يؤدي إلى الاختناق والإغماء
منذ 49 دقيقة 1204
أسعار الذهب في المملكة اليوم السبت
أسعار الذهب في المملكة اليوم السبت
منذ ساعة 2004
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1860
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ ساعتين 1338
الثوم يقوي المناعة ويساعد في خفض الكوليسترول
الثوم يقوي المناعة ويساعد في خفض الكوليسترول
منذ ساعتين 1425
وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية
وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية
منذ 3 ساعات 1503
بالفيديو.. سيول عنيفة تضرب الصين وإجلاء سكان بعض القرى
بالفيديو.. سيول عنيفة تضرب الصين وإجلاء سكان بعض القرى
منذ 3 ساعات 1638