بالفيديو.. سيول عنيفة تضرب الصين وإجلاء سكان بعض القرى

بك (صدى):
أجلت فرق الإنقاذ الصينية، اليوم الجمعة، سكان قرى عبر جسور عائمة وعلى متن جرافات في وقت غرقت مساحات واسعة في وسط البلاد بمياه الفيضانات بعد أمطار غير مسبوقة أودت بحياة 56 شخصا على الأقل مع اقتراب إعصار يهدد بمزيد من المتساقطات على المنطقة المنكوبة.
وتسببت السيول في مقاطعة خنان، في تضرر ملايين الأشخاص حيث عُزل الأهالي لأيام من دون مواد غذائية أو مياه، بعد أن غرقت الطرق بعد أن فاضت السدود وغمرت مناطق برمتها بوحول كثيفة تصل إلى مستوى الكاحل.
ومن المحتمل ارتفاع حصيلة القتلى في وقت أكد مسؤولون محليون للصحافيين الجمعة أنهم يواصلون إحصاء الضحايا، فضلًا عن توقعات الأرصاد الجوية بوصول الإعصار إن-فا" وتساقط المزيد من الأمطار الغزيرة فوق أجزاء من خنان في الأيام القادمة.
وواصل رجال الإطفاء في مدينة تشنغتشو عمليات سحب المياه الموحلة من الأنفاق، ومن قطار أنفاق حيث لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم داخل قطار في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد أن بلغ منسوب الأمطار خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يسقط طيلة سنة بأكملها، واستعانت الفرق بجرافة لنقل الناس على طرق ما زالت مغمورة بمياه السيول، فيما غطت الوحول الكثيفة أجزاء أخرى من المدينة بعد انحسار المياه.