شركة إمداد تعلن عن وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع البناء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البناء، الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص ذي الصلة، مسؤول جدولة مشروع البناء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، مقدر البناء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة إمداد الخبرات المحدودة.