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تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي

منذ ساعة
2009
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تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي

الدمام (صدى):
أعلنت ‏شرطة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، عن القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في محافظة الخفجي.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، تفاصيل القبض على المتورطين في الواقعة؛ لافتًا إلى أن الجهات الأمنية في شرطة محافظة الخفجي باشرت بلاغًا عن إطلاق نار بين 5 مواطنين في العقدين الثاني والرابع من العمر لخلاف سابق بينهم.

وأوضح المقدم محمد الشهري، أنه نتج عن الحادث وفاة اثنين وإصابة 3 آخرين، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية؛ تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

وكانت صحيفة "صدى" قد كشفت عن اندلاع مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية في الخفجي، مما أسفر عنها مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين.

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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بمشاجرة بالأسلحة النارية في الخفجي

الشرقية
الخفجي
إطلاق نار

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51785
منذ 53 دقيقة
مهما كان الخلاف بين الاطراف لا يصل الى اطلاق النار على بعض

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الحلم الأقصى العربي
ان الله يحب المتطهرين.وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. والشرهة على التربية والتعليم اللي تعلموها في بيوتهم وفي المدرسة تحس انهم حاقدين عشان دفعو فلوس...
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لا حول و لا قوة الا بالله . الله يرحمهم جميعا

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