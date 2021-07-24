هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول القوى العاملة والبرامج، مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات، مسؤول المشاركة والثقافة، مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي، مسؤول المشاريع الخاصة، مسؤول مركز رعاية الموظفين، مسؤول التقارير الاقتصادية.
وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول إلى موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتوظيف.