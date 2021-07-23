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الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة

منذ ساعة
1245
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة

جازان (صدى):
يحذر مركز الدفاع المدني بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، بشكل مستمر بالتزامن مع الظواهر الطبيعية، سواء الأمطار أو غيرها، إضافة إلى إرسال دوريات إلى بطون الأودية للتنبيه لمخاطر السيول.

وشدد مركز الدفاع المدني بالمحافظة، على ضرورة متابعة التحذيرات التي تطلقها المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الأرصاد، سواء عبر منصات التواصل التابعة لها، أو من خلال وسائل الإعلام والمراكز في المحافظات، وتجنُّب النزول لبطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفاديًا لحدوث مكروه.

وقال أن بعض الأودية، حتى وإن لم تكن الأمطار غزيرة على ضواحيها، تنقل سيولاً منقولة من مواقع أخرى بعيدة أشد غزارة، وذلك من رؤوس الجبال، كما يحدث في وادي جازان.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أقر إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ بالنص الآتي "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تُعتبر مخالفة، وتم تحديد الغرامات المالية بين 5 و10 آلاف ريال".

الدفاع المدني
جازان
العارضة
السيول
الأمطار

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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