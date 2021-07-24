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"السعودية للتموين" تكشف المسؤول عن تخزين وتقديم وجبات إعاشة الحجاج

منذ 21 ساعة
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"السعودية للتموين" تكشف المسؤول عن تخزين وتقديم وجبات إعاشة الحجاج

الرياض (صدى):
علقت شركة الخطوط السعودية للتموين، على بعض التعليقات السلبية حول الوجبات مسبقة التجهيز التي قدمت خلال موسم حج هذا العام 1442.

قالت شركة الخطوط السعودية للتموين، إن دورها في تقديم وجبات ضيوف الرحمن هو تزويد مقدمي التغذية بوجبات مجمدة مسبقة التحضير وفق اشتراطات وزارة الحج والجهات المختصة المعنية، وبما يخضع لأنظمة الصحة والسلامة الغذائية، وحسب متطلبات واختیارات مقدمي التغذية.

وأوضحت أنه يتم تسليم الوجبات لمقدمي التغذية وفق آلية استلام وتسليم واضحة، مع تدريب مقدمي التغذية على الطرق الصحيحة لتخزين وتحضير وتقديم الوجبات لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تزويدهم بدليل إرشادي للتعامل مع الوجبات من حيث التخزين والتسخين إضافة إلى التقديم، بحسب الزميلة"عكاظ".

ولفتت إلى أن دور مقدم التغذية في تقديم وجبات ضيوف الرحمن، مبينا أنه بعد استلام الوجبات من شركة الخطوط السعودية للتموين يكون مقدم التغذية مسؤولا عن تخزين الوجبات ثم تحضيرها وتقديمها وفق الدليل الإرشادي الصادر عن شركة الخطوط السعودية للتموين الذي يضمن سلامة وصحة الوجبات المقدمة الضيوف الرحمن.

الحج
شركة الخطوط السعودية للتموين
الوجبات
تخزين

التعليقات

العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3788
منذ ساعة
مافي مثل طريقة اليمنيين
ذبيحة يومه وطبخ ومفخ ومندي
أما مشاوي اللحم المجمد والأكل المسبق فبلاء

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا سلام الله .. عليكي يا .. السعودية
د محمد ماجد بخش
ليه أظلم نفسي اشوفك بايع نظرك .. ألا تعلم أن الله يراك
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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حبظلم الاثول
تعال معاهم يابخش ومتع روحك في الإباحية

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