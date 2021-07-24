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شاهد.. الأمطار تغرق الشوارع في حي الدخل المحدود بالرياض 

منذ يوم
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شاهد.. الأمطار تغرق الشوارع في حي الدخل المحدود بالرياض 

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة جريان السيول في حي الدخل المحدود غرب الرياض، وجاء ذلك بعد هطول أمطار غزيرة بالحي.

وبدا في الفيديو الشوارع ممتلئة بمياه الأمطار الغزيرة التي وصلت لحد السيول، حيث ظهرت السيارات تعبر الطريق ببطء بسبب المياه المتكدسة في طرقات حي الدخل.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، فيما تبقي الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.

 

أمطار
الرياض
سيول
حي الدخل

التعليقات

ابوفيصل
ابوفيصل عدد التعليقات : 128
منذ يوم
👍
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2359
منذ يوم
مافيه حي اسمه حي الدخل في الرياض فيه حي العريجا الشرقي الغربي الاوسط
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15199
منذ يوم
حي الداخل.. وانت طيب .. أصحاب الرأي أعرف من أهل العريجا
ابوسلطان
ابوسلطان عدد التعليقات : 2
منذ يوم
فيه الدخل المحدود
ابوسلطان
ابوسلطان عدد التعليقات : 2
منذ يوم
فيه الدخل المحدود
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15199
منذ يوم
الدخل ما عاد صار محدود .. صار مجدود

مخطط ذوي الدخل المجدود ..

ذابحينا ذابحينا بالدخل المجدود .. أسنان المواطنين تضرب كل 4 minutes ٤ دقائق يطيح وينخلع ضرس مواطن.. وعلى مسؤوليتي !!
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2359
منذ يوم
صدى -- المراسلين الرخيصين والله بيضيعون صحيفتكم في كل مخططات بلديه الرياض مافيه ولا حي باسم حي الدخل
جار نادي الزعيم
جار نادي الزعيم عدد التعليقات : 1
منذ يوم
مات اسم الدخل المحدود بعد مامات النعيمي امين مدينة الرياض السابق الان صار حي العريجاء الغربي وحي العريجاء الاوسط وحي طويق
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7131
منذ يوم
فيه امطار رحمة وخير وفيه أمطار هم وعذاب والأمطار تختلف عن بعض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نايف الشيباني
نايف الشيباني عدد التعليقات : 2
منذ يوم
كل العالم عارفين اسمه الدخل ليش تكبرونها وًهي صغيره
نايف الشيباني
نايف الشيباني عدد التعليقات : 2
منذ يوم
كل العالم عارفين اسمه الدخل ليش تكبرونها وًهي صغيره
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2359
منذ يوم
الخ نايف الشيباني -- كل العالم يعني الرازيل وايطاليا والدب القطبي بعد يعرف -- اثاريهم عالميين يكفي ان النصر عندهم
ابو سلمان
ابو سلمان عدد التعليقات : 2
منذ يوم
فيه امر حكومي صدر منذ عدة سنوات بتغير اسم الحي من ذوي الدخل المحدود الا حي العريجاء ويجب اامخاطابات الرسميه ان تكون باسم حي العريجاء.
وجميعا مواطنيين سواء في العريجاء او اي مكان في وطننا الغالي
ابراهيم العوني
ابراهيم العوني عدد التعليقات : 1
منذ يوم
تغير مسمى الدخل المحدود من زمن جدتي اسمه الحصاري الان اللي يليق باهله حي العريجا الغربي او الشرقي وهذه تسميات معتمده من البلديه فرجاء مواكبت الأحداث ولا تكن متخلف
طرقي
طرقي عدد التعليقات : 4
منذ يوم
صحيح المفروض منبر اعلامي لا يأخذ مسميات عامية متعارف عليها عند اهل البلد ، بل يستخدم المسميات الحكومية لها ، فما يطلق عليه الدخل المحدود عبارة عن ثلاث احياء ، العريجاء الغربية والعريجاء الوسطى وحي طويق. ورجعة للموضوع الاساسي .. نرجوا من الأمانة ان تحصر وتدرس مواقع المستنقعات وتجعل لها حل جذري بدل التدابير المؤقتة والظرفية التي يسونها كل ما جاء امطار .
مواطن
مواطن عدد التعليقات : 2
منذ 23 ساعة
الحي اسمه حي طويق ومعتمد بلديا نرجو تعديل الخبر وهذه المسميات تسيء للمملكة العربية السعودية
مواطن
مواطن عدد التعليقات : 2
منذ 23 ساعة
الحي اسمه حي طويق ومعتمد بلديا نرجو تعديل الخبر وهذه المسميات تسيء للمملكة العربية السعودية
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ 54 دقيقة
إسكان ليس من ذو الدخل المحدود
يوجد فيه ضابط ودكتور والمهندس وتجار وغيرهم.
ويوجد فيه بعض سلبيات و من هم مستورين الحال.
ولحمد لله

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الضياع يشعرك باالوحده حتى لو انتي بوس الملايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حمحموه وبكبكووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته اللتي لا تظام .. آمين .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
اخصوا التيس .. على شان مايبعبع مرة ثانيه ..
ابو علي
تشعرين بالوحده حتى انا اشعر بالوحده ما تقي نأعد سوى وندي وناخذ مع بعض آخر حلاوه

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