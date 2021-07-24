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بالصور.. مبادرة توديع ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين

منذ 11 ساعة
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بالصور.. مبادرة توديع ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين

معاذ الحجازي (صدى):
انطلقت مبادرة ( توديع ضيوف الرحمن ) بهدف نشر السعادة لحجاج بيت الله وتقديم الهدايا التذكارية لبلاد الحرمين وقد شارك في تنفيذها فريق المنال التطوعي وفريق روفان التطوعي مساء الخميس ١٢ ذي الحجة ١٤٤٢هـ في السادسة والنصف، بمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة؛ حيث تم توديع ضيوف الرحمن بتوزيع عدد كبير من الورود والهدايا والشوكولاته وميداليات وسجادات.

وجاء ذلك في أجواء تغمرها المحبة والسرور بتأدية فريضة الحج على أكمل وجه وفق عمليات تنظيمية دقيقة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية التي أسهمت في نجاح حج هذا العام وفق التدابير والاحترازات المثالية، بينما انطلقت المبادرة من منطلق أهمية العمل التطوعي في المجتمع وما تتميز به السيدة المكية من حب عمل الخير وإكرام ضيوف الرحمن.

وقد شارك في المبادرة أعضاء فريق المنال بقيادة الأستاذة منال الشريف مشكورين كل من : منال لاحق الشريف و جواهر خالد الشريف و مزنه خالد الشريف و شوق سطام الشريف و جميلة نصيب المولد و منال غازي الشريف و الجوهره عبدالرحمن الزهراني و وعد حسين الشريف و خيرية محمد اللحياني و سامية عويضه المطرفي و امال حامد النمري و منيره علي الشهراني و جميله سعد العتيبي، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من ضيوف الرحمن دعائهم ومناسكهم ويعيدهم إلى ديارهم وأهاليهم سالمين.

المملكة
الحج
ضيوف الرحمن
محطة قطار الحرمين

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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