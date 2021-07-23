نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها

منذ ساعة
522
1
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها

القاهرة (صدى):
هاجم الإعلامي المصري رامي رضوان، اليوم السبت، كل من تتداول نبأ وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز والدة زوجته دنيا سمير غانم، مطالبًا بالكف عن نشر مثل تلك الشائعات.

وقال رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك تعليقًا على تداول نبأ وفاة دلال عبدالعزيز مؤخرًا: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس. بس فاض الكيل".

وأضاف الإعلامي المصري: "يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه.. وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا.. إيه القرف ده"، مبديًا عضبه من المواقع التي تداولت الخبر ومتوعدًا بالمساءلة القانونية لكل من نشره.

وفاة
دلال عبدالعزيز
رامي رضوان
فن ومشاهير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51779
منذ 59 دقيقة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

أخر الأخبار

تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
منذ 19 دقيقة 1264
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 31 دقيقة 1222
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
منذ ساعة 522
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
منذ ساعة 1248
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
منذ ساعتين 1725
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
منذ ساعتين 1375
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
منذ ساعتين 1388
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ ساعتين 1342
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
منذ 3 ساعات 577
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
منذ 4 ساعات 4130