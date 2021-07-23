أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها

القاهرة (صدى):
هاجم الإعلامي المصري رامي رضوان، اليوم السبت، كل من تتداول نبأ وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز والدة زوجته دنيا سمير غانم، مطالبًا بالكف عن نشر مثل تلك الشائعات.
وقال رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك تعليقًا على تداول نبأ وفاة دلال عبدالعزيز مؤخرًا: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس. بس فاض الكيل".
وأضاف الإعلامي المصري: "يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه.. وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا.. إيه القرف ده"، مبديًا عضبه من المواقع التي تداولت الخبر ومتوعدًا بالمساءلة القانونية لكل من نشره.