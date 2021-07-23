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شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا

منذ 3 ساعات
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شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا

القاهرة (صدى):
أكد شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، اليوم الجمعة، على تماثلها للشفاء التام لافتًا إلى أن وضعها الصحي مستقر وستخرج من المستشفى في القريب العاجل.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه على فيسبوك: "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت، حقيقي حب كبير لبنتي وأختي".

وتابع: "ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب"، فيما كان الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز، قد خرج إلى جمهورها ليطمئنهم عليها، بالقول: "ياسمين داخل المستشفى وحالتها الصحية شبه مستقرة بعد خروجها من العناية المركزة، وسوف تغادر المستشفى في القريب العاجل"، ونفى أنها دخلت غيبوبة وفقدت الوعي، وطالب الجميع بعدم ترويج شائعات وخرافات حول مرض ياسمين.

ياسمين عبدالعزيز
الحالة الصحية
فن ومشاهير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51779
منذ ساعة
الحمد لله على سلامتها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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