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إتاحة فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص

منذ 4 ساعات
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إتاحة فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص

الرياض (صدى):

أتاحت وزارة الصحة، أن خدمة فحص ما قبل الزواج متوفرة ومتاحة في منشآت القطاع الصحي الخاص، مشيرة إلى أنه يُمكن إجراء الفحص بدون موعد مسبق والحصول على النتائج بسرعة وسهولة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه من خلال هذه الخدمة تُرسَل بيانات شهادة الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيًا، وإتاحة إجراء الفحص للطرف الآخر في القطاع الخاص أو الحكومي، إضافةً إلى إصدار شهادة إلكترونية معتمدة من وزارة الصحة فور ظهور النتائج.

ويعتبر الفحص الطبي قبل الزواج، هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية "فقر الدم المنجلي والثلاسيميا".

وزارة الصحة
القطاع الصحي الخاص
فحص ما قبل الزواج
شهادة إلكترونية

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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