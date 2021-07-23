بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية في معسكره الإعدادي بالنمسا

طلال الغامدي (صدى):
عاود فريق نادي الهلال اليوم الجمعة، تدريباته وذلك بعد فوزه يوم أمس على نظيره زيليزيكار الصربي وديا، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليا في مدينة سالزبورغ النمساوية.
وركز مدير الجهاز الفني ليوناردو جارديم في المران على الجوانب اللياقية والفنية، حيث اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء الودي.
كما تضمن المران على تطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من الملعب، حيث يواصل الفريق يوم الغد تدريباته الاعتيادية وذلك ضمن معسكره الإعدادي في النمسا.