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مدرب ريال مدريد يضع خطة قوية لاستعادة "هازارد"

منذ 7 ساعات
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مدرب ريال مدريد يضع خطة قوية لاستعادة "هازارد"

وكالات (صدى):
وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، خطة قوية من أجل استعادة أفضل نسخة من اللاعب البلجيكي إيدين هازارد.

وقام "أنشيلوني" بوضع خطة لهازارد برفقة المعد البدني "بينتوس" من أجل استعادة أفضل نسخة منه.

ولاحظ العديد أن الحالة البدنية للاعب البلجيكي أفضل من الصيفين الماضيين، فالهدف الأساسي هو عودة هازارد لمدريد والاستفادة منه بأفضل شكل ممكن.

وجاء ذلك بعد أن فشل "هازارد" في تحقيق أي نجاح يذكر مع ريال مدريد؛ بسبب إصاباته العضلية المتكررة والتي وصلت في موسمين لأكثر من 28 إصابة مختلفة.

ريال مدريد
اللياقة البدنية
هازارد
كارلو أنشيلوتي
بينتوس

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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