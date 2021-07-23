مدرب ريال مدريد يضع خطة قوية لاستعادة "هازارد"

وكالات (صدى):
وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، خطة قوية من أجل استعادة أفضل نسخة من اللاعب البلجيكي إيدين هازارد.
وقام "أنشيلوني" بوضع خطة لهازارد برفقة المعد البدني "بينتوس" من أجل استعادة أفضل نسخة منه.
ولاحظ العديد أن الحالة البدنية للاعب البلجيكي أفضل من الصيفين الماضيين، فالهدف الأساسي هو عودة هازارد لمدريد والاستفادة منه بأفضل شكل ممكن.
وجاء ذلك بعد أن فشل "هازارد" في تحقيق أي نجاح يذكر مع ريال مدريد؛ بسبب إصاباته العضلية المتكررة والتي وصلت في موسمين لأكثر من 28 إصابة مختلفة.