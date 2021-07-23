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الفارس حمود البادي يروي قصة تأهله لبطولة العالم للخيل في إيطاليا "فيديو"

منذ 8 ساعات
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الفارس حمود البادي يروي قصة تأهله لبطولة العالم للخيل في إيطاليا "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
كشف الفارس حمود البادي، عن قصة تأهله لبطولة العالم للخيل في إيطاليا، قائلا:"واجهنا صعوبات خلال التأهل لكأس العالم في بطولات إيطاليا، ولكن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان-حفظهما الله- كانت القوة والدافع للتأهل في هذه البطولة".

وأوضح حمود البادي خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"استطعنا التغلب على جميع المصاعب التي واجهتنا في السباق وكان هناك متابعة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي".

وتابع:"هذا يعد أول تأهل لي بكأس العالم للخيل الذي عمره 8 سنوات، ويعتبر في بداية المنافسات وخوض السباقات الكبيرة في عالم القدرة والتحمل".

كأس العالم
إيطاليا
السباقات
حمود البادي
بطولة العالم للخيل

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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