الفارس حمود البادي يروي قصة تأهله لبطولة العالم للخيل في إيطاليا "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
كشف الفارس حمود البادي، عن قصة تأهله لبطولة العالم للخيل في إيطاليا، قائلا:"واجهنا صعوبات خلال التأهل لكأس العالم في بطولات إيطاليا، ولكن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان-حفظهما الله- كانت القوة والدافع للتأهل في هذه البطولة".
وأوضح حمود البادي خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"استطعنا التغلب على جميع المصاعب التي واجهتنا في السباق وكان هناك متابعة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي".
وتابع:"هذا يعد أول تأهل لي بكأس العالم للخيل الذي عمره 8 سنوات، ويعتبر في بداية المنافسات وخوض السباقات الكبيرة في عالم القدرة والتحمل".