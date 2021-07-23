المفوضة السامية لحقوق الإنسان تتهم إيران بسحق احتجاجات الأحواز

طهران (صدى):
صرحت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية تستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين، كما تستخدم الاعتقالات الواسعة لسحق الاحتجاجات.
وأكدت المفوضية الإيرانية أنها قلقة من حصيلة الضحايا والاعتقالات الواسعة في إيران، مشيرة إلى أن إيران ركزت على قمع من يوجهون دعوات مشروعة.
وأضافت: "الوضع كارثي وعلى السلطات الإيرانية الاعتراف بذلك.. إطلاق النار واعتقال الناس في إيران سيفاقمان الغضب".
كما ذكرت المفوضية أن إيران تفتقر إلى قنوات فعالة تتيح للناس التعبير عن مشاكلهم، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية بحاجة ماسة إلى تغيير مسارها.
وتابعت حديثها: "يجب على إيران اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة مياه الأحواز ووقف استخدام القوة المفرطة تجاه المحتجين".