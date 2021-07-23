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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتحرر 39 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

منذ 17 ساعة
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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتحرر 39 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

سعيد العجل (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 22/يوليو/2021م، 1223 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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