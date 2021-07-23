مواطن ينتحر شنقًا في القريات

الرياض (صدى):
انتحر مواطن في العقد الثالث من عمره بشنق نفسه في محافظة القريات خلال يوم عرفة الموافق الاثنين الماضي.
ومن جانبها، أكدت والدته أن ابنها انتحر فجر يوم عرفة بسبب التعنيف والضغوطات التي كان يتعرض لها من قبل والده، وفقًا لموقع "أخبار ٢٤".
وذكرت والدة "الشاب" أن الضغوط ازدادت بعد أن قامت بخلعه في المحكمة في شهر رمضان الماضي بعد التعنيف الذي طالها منه.
كما صرحت بأن ابنها أرسل لهم مجموعة رسائل وداعية تضمنت أبياتا من الشعر وأخرى يودعهم فيها قبل انتحاره.
أما عن الرسالة الأخيرة للشاب، فقالت "الأم" أن آخر رسالة لابنها قبل أن يلف حبل الشنق حول عنقه هى: "أي خدمة من الدنيا ".