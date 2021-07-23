نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مواطن ينتحر شنقًا في القريات

منذ 30 دقيقة
1452
1
مواطن ينتحر شنقًا في القريات

الرياض (صدى):
انتحر مواطن في العقد الثالث من عمره بشنق نفسه في محافظة القريات خلال يوم عرفة الموافق الاثنين الماضي.

ومن جانبها، أكدت والدته أن ابنها انتحر فجر يوم عرفة بسبب التعنيف والضغوطات التي كان يتعرض لها من قبل والده، وفقًا لموقع "أخبار ٢٤".

وذكرت والدة "الشاب" أن الضغوط ازدادت بعد أن قامت بخلعه في المحكمة في شهر رمضان الماضي بعد التعنيف الذي طالها منه.

كما صرحت بأن ابنها أرسل لهم مجموعة رسائل وداعية تضمنت أبياتا من الشعر وأخرى يودعهم فيها قبل انتحاره.

أما عن الرسالة الأخيرة للشاب، فقالت "الأم" أن آخر رسالة لابنها قبل أن يلف حبل الشنق حول عنقه هى: "أي خدمة من الدنيا ".

انتحار
القريات
الموت
الضغط
التعنيف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15165
منذ 19 دقيقة
.. ولَو لَم تُذنِبوا ، لجاءَ اللَّهُ بقَومٍ يذنِبونَ كَيْ يُغفَرَ لَهُم قالَ : قُلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، حدِّثنا عنِ الجنَّةِ ، ما بناؤُها قالَ : لَبنةُ ذَهَبٍ ولَبنةُ فضَّةٍ ، ومِلاطُها المِسكُ الأذفرُ ، وحصباؤُها اللُّؤلؤُ والياقوتُ ، وترابُها الزَّعفرانُ ، مَن يدخلُها ينعمُ ولا يبأسُ ، ويخلدُ ولا يموتُ ، لا تبلَى ثيابُهُ ولا يفنَى شبابُهُ ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دعوتُهُم : الإمامُ العادلُ ، والصَّائمُ حتَّى يُفْطِرَ ، ودعوةُ المظلومِ تُحمَلُ على الغمامِ ، وتُفتَحُ لَها أبوابُ السَّماءِ ، ويقولُ الرَّبُّ عزَّ وجلَّ : وعزَّتي لأنصرنَّكَ ولَو بعدَ حينٍ ..

الحديث رواه الصحابي الجليل عبدالرحمن بن صخر الدوسي وإسناده صحيح

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
.. ولَو لَم تُذنِبوا ، لجاءَ اللَّهُ بقَومٍ يذنِبونَ كَيْ يُغفَرَ لَهُم قالَ : قُلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، حدِّثنا عنِ الجنَّةِ ،...
شمس الحقيقة
أنت أجرتهم تحمل مايجيك .تبيهم يدفعون فلوس غير الاجار نظافة .. خذلك من الألف او الفين مية ريال ريال عامل .ماشفنا تلفيات وكسور او...
أحمد يحيى
موضوعك خاص غير مهم للمجتمع والمفروض ماتطلع وتنشر في السناب عن خطوبة سابقة وموضوعها منتهي الإ أن يكون لك مقصد لك رغبه مرة أخرى...
ابو مشعل
لاحول بهايم ايش هذا
بوصالح
والله مشتاقين لرؤية ابناء ملك الانسانية بومتعب رحمه الله ماعد شفناهم

أخر الأخبار

الصحة: المواعيد متوفرة حاليًا للفئة العمرية 12-18 عامًا في كافة مناطق المملكة
الصحة: المواعيد متوفرة حاليًا للفئة العمرية 12-18 عامًا في كافة مناطق المملكة
منذ 10 دقائق 1139
مواطن ينتحر شنقًا في القريات
مواطن ينتحر شنقًا في القريات
منذ 30 دقيقة 1452
الاتحاد الأوروبي: المملكة أدارت موسم الحج بكفاءة عالية
الاتحاد الأوروبي: المملكة أدارت موسم الحج بكفاءة عالية
منذ ساعة 1259
رافاييل سيلفا مهدد بالرحيل عن الفيصلي
رافاييل سيلفا مهدد بالرحيل عن الفيصلي
منذ ساعة 1352
جفاف العين والرؤية المشوية تشير لأمراض مزمنة
جفاف العين والرؤية المشوية تشير لأمراض مزمنة
منذ ساعة 1492
"السعودية للتموين" تكشف المسؤول عن تخزين وتقديم وجبات إعاشة الحجاج
"السعودية للتموين" تكشف المسؤول عن تخزين وتقديم وجبات إعاشة الحجاج
منذ ساعة 1840
مغربية تتحدي زوجها في ذبح الاضحية
مغربية تتحدي زوجها في ذبح الاضحية
منذ ساعة 1304
ردت فعل عبدالحليم حافظ عندما أخطأت المذيعة وقالت لرجل الآنسه
ردت فعل عبدالحليم حافظ عندما أخطأت المذيعة وقالت لرجل الآنسه
منذ ساعة 781
أحد داعي عليه
أحد داعي عليه
منذ ساعة 696
عريس وعروس يواجهان 30 قضية في ليلة زفافهما
عريس وعروس يواجهان 30 قضية في ليلة زفافهما
منذ ساعة 636