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ردت فعل عبدالحليم حافظ عندما أخطأت المذيعة وقالت لرجل الآنسه
منذ 3 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15170
منذ ساعة
قوية أقوى من وزارة الدفع
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أحدث التعليقات
winner4ever
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