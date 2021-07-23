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جفاف العين والرؤية المشوية تشير لأمراض مزمنة

منذ 9 ساعات
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جفاف العين والرؤية المشوية تشير لأمراض مزمنة

أميرة خالد (صدى):
أوضح الباحثون إن هناك عدد من الأمراض يمكن اكتشافها من خلال العينين، حيث تستلزم هذه الأمراض مشورة الطبيب.

وتتضمن تلك الأمراض تسريب الأوعية الدموية ويصاب بها من يعانون من ارتفاع ضغط الدم بحالة تسمى ”اعتلال الشبكية“، والتي تتسبب يمكن رؤية جدران الأوعية الدموية تتكاثف وتضيق.

تشمل قائمة الأمراض أيضًا الرؤية المشوشة والتي تتسبب بها مرض السكري لعدم كفاية إنتاج الأنسولين فتترتفع نسبة السكر في الدم حتى لا يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.

كما يمكن ملاحظة اصفرار بياض العين وهو الأمر الذي يدل على وجود مشكلة في الكبد بالإضافة للشعور بالتعب وفقدان الشهية والوزن والضعف طوال الوقت.

ويعتبر أحد هذه الأمراض أيضًا جفاف العين الذي يحدث بسبب التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل الروماتيدي.

العين
الأمراض
الأوعية الدموية
المناعة الذاتية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82036
منذ 50 دقيقة
الله يشفي كل مريض

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أحدث التعليقات

ابو العرب
لا حول ولا قوة الا بالله
نصيح تطبيق يا حكومة
المفروض يكون الاستراحات من موقع ايجار حتى لو كان يوم واحد الان تقدر تكتب الملاحظة كي يعرفوا سيرته المستاجرين غيره
بلبل البحر
ايش استفدنا؟
بلبل البحر
الله يجعل ما اصابها كفارة لها وإن سبق في علم الله أنها ستشفى فاللهم عجل لها بالشفاء والعافية، وإن سبق في علمه تعالى غير...
ابو نواف
لاحول ولاقوة الا بالله الله يقوم ماضي بالسلامه يارب ونعم الرجل

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