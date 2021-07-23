جفاف العين والرؤية المشوية تشير لأمراض مزمنة

أميرة خالد (صدى):
أوضح الباحثون إن هناك عدد من الأمراض يمكن اكتشافها من خلال العينين، حيث تستلزم هذه الأمراض مشورة الطبيب.
وتتضمن تلك الأمراض تسريب الأوعية الدموية ويصاب بها من يعانون من ارتفاع ضغط الدم بحالة تسمى ”اعتلال الشبكية“، والتي تتسبب يمكن رؤية جدران الأوعية الدموية تتكاثف وتضيق.
تشمل قائمة الأمراض أيضًا الرؤية المشوشة والتي تتسبب بها مرض السكري لعدم كفاية إنتاج الأنسولين فتترتفع نسبة السكر في الدم حتى لا يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.
كما يمكن ملاحظة اصفرار بياض العين وهو الأمر الذي يدل على وجود مشكلة في الكبد بالإضافة للشعور بالتعب وفقدان الشهية والوزن والضعف طوال الوقت.
ويعتبر أحد هذه الأمراض أيضًا جفاف العين الذي يحدث بسبب التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل الروماتيدي.