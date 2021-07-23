عريس وعروس يواجهان 30 قضية في ليلة زفافهما

القاهرة (صدى):
واجه عريس وعروس من ولاية كاليفورنيا 30 قضية في ليلة زفافها بدلا من مواجهة الحياة الجديدة التي سيبدأها معا.
وتعود الواقعة عندما كان العريس والعروس الأمريكان على وشك إنهاء حياة مئات الأشخاص بسبب تهورهما و الألعاب النارية التي أدت إلى اشتعال النيران في بعض المنازل، بحسب صحيفة " جارديان".
وقام أهالي المنطقة بإبلاغ الشرطة بذلك الحفل الذي يحتوي على كمية كبيرة من الألعاب النارية شاهدوها في حياته، مما نتج عنها حريق عدد كبير من الأشجار و عشرات المنازل.
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهما قبل وصولهما عش الزوجية.