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نايف هزازي يروي قصة خطوبته من الفنانه بلقيس عام 2013

منذ ساعتين
1535
1

التعليقات

أحمد يحيى
أحمد يحيى عدد التعليقات : 9
منذ 49 دقيقة
موضوعك خاص غير مهم للمجتمع والمفروض ماتطلع وتنشر في السناب عن خطوبة سابقة وموضوعها منتهي الإ أن يكون لك مقصد
لك رغبه مرة أخرى في الخطوبة

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أحمد يحيى
موضوعك خاص غير مهم للمجتمع والمفروض ماتطلع وتنشر في السناب عن خطوبة سابقة وموضوعها منتهي الإ أن يكون لك مقصد لك رغبه مرة أخرى...
ابو مشعل
لاحول بهايم ايش هذا
بوصالح
والله مشتاقين لرؤية ابناء ملك الانسانية بومتعب رحمه الله ماعد شفناهم

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