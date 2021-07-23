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نايف هزازي يروي قصة خطوبته من الفنانه بلقيس عام 2013
منذ ساعتين
1535
1
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التعليقات
أحمد يحيى
عدد التعليقات : 9
منذ 49 دقيقة
موضوعك خاص غير مهم للمجتمع والمفروض ماتطلع وتنشر في السناب عن خطوبة سابقة وموضوعها منتهي الإ أن يكون لك مقصد
لك رغبه مرة أخرى في الخطوبة
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أنت أجرتهم تحمل مايجيك .تبيهم يدفعون فلوس غير الاجار نظافة .. خذلك من الألف او الفين مية ريال ريال عامل .ماشفنا تلفيات وكسور او...
أحمد يحيى
موضوعك خاص غير مهم للمجتمع والمفروض ماتطلع وتنشر في السناب عن خطوبة سابقة وموضوعها منتهي الإ أن يكون لك مقصد لك رغبه مرة أخرى...
ابو مشعل
لاحول بهايم ايش هذا
بوصالح
والله مشتاقين لرؤية ابناء ملك الانسانية بومتعب رحمه الله ماعد شفناهم
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