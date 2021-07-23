نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "السديس": منظومة خدمات حج هذا العام بتقنية الذكاء الاصطناعي

منذ 11 ساعة
1663
بالفيديو.. "السديس": منظومة خدمات حج هذا العام بتقنية الذكاء الاصطناعي

الرياض (صدى):
تحدث الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن منظومة حج هذا العام والتي تميزت بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال "السديس": "حج هذا العام الحج الذكي وحج التطبيقات الذكية والتحولات الرقمية وحج الذكاء الاصطناعي وتسخير الخدمات بشكل متطور يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وأضاف: "تحرص الدولة على تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين وأن تكون كافة الخدمات المقدمة فيهما مواكبة للتطور"، وفقًا لما جاء بقناة "االعربية".

واستكمل: "هذا الموسم ركزت فيه الرئاسة من خلال التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة على النقلة النوعية والقفزة الحضارية العالمية".

وتابع حديثه عن تقنية الذكاء الاصطناعي: "الآن بضعط زر التعقيم بالريموت الذكي وتوزيع زمزم بالريموت الذكي وتوجيه الناس وتعليمهم المشاعر والمناسك بالريموت الذكي".

واستكمل: "خطبة عرفة ترجمت بأكثر من ١٠ لغات واستفاد منها أكثر من ١٠٠ مليون متابع ومستمع لتبين عظمة الإسلام ورحمته".

الحجاج
المسجد النبوي
المسجد الحرام
عبدالرحمن السديس
الذكاء الاصطناعي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

أخر الأخبار

تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
منذ 10 دقائق 1140
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 22 دقيقة 1170
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
منذ ساعة 504
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
منذ ساعة 1239
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
منذ ساعة 1707
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
منذ ساعتين 1368
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
منذ ساعتين 1377
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ ساعتين 1340
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
منذ 3 ساعات 560
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
منذ 4 ساعات 4053