بالفيديو.. "السديس": منظومة خدمات حج هذا العام بتقنية الذكاء الاصطناعي

الرياض (صدى):
تحدث الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن منظومة حج هذا العام والتي تميزت بتقنية الذكاء الاصطناعي.
وقال "السديس": "حج هذا العام الحج الذكي وحج التطبيقات الذكية والتحولات الرقمية وحج الذكاء الاصطناعي وتسخير الخدمات بشكل متطور يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠".
وأضاف: "تحرص الدولة على تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين وأن تكون كافة الخدمات المقدمة فيهما مواكبة للتطور"، وفقًا لما جاء بقناة "االعربية".
واستكمل: "هذا الموسم ركزت فيه الرئاسة من خلال التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة على النقلة النوعية والقفزة الحضارية العالمية".
وتابع حديثه عن تقنية الذكاء الاصطناعي: "الآن بضعط زر التعقيم بالريموت الذكي وتوزيع زمزم بالريموت الذكي وتوجيه الناس وتعليمهم المشاعر والمناسك بالريموت الذكي".
واستكمل: "خطبة عرفة ترجمت بأكثر من ١٠ لغات واستفاد منها أكثر من ١٠٠ مليون متابع ومستمع لتبين عظمة الإسلام ورحمته".