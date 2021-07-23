بلومبيرغ: الأمير عبدالعزيز بن سلمان أقوى رجل في سوق النفط

الرياض (صدى):
سلطت وكالة "بلومبيرغ" الضوء على القرارات الجريئة التي اتخذها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان للحفاظ على سوق النفط، مشيرة إلى أنه أقوى رجل في سوق النفط.
وتحدثت الوكالة في تقريرها عن اجتماع "أوبك" في فيينا في مارس من العام الماضي، عندما اختلفت المملكة العربية السعودية مع روسيا حول كيفية الاستجابة لوباء كورونا.
وقررت الرياض في ذلك الوقت خفض الإنتاج على الفور، حيث أدركت في وقت مبكر أن تفشي فيروس كورونا سيؤدي إلى فوضى اقتصادية، وأرادت منع حدوث انهيار في أسعار النفط.
كما أشارت لاتخاذ وزير الطاقة قرار بوضع قيود الإنتاج في اجتماع فيينا، حيث أمر "أرامكو" بزيادة الإنتاج إلى أقصى المستويات، وفي اليوم التال شنت المملكة العربية السعودية حرب أسعار شاملة، وأعلنت أنها ستبدأ في ضخ 12 مليون برميل يوميًا.
ويعد هذا القرار ضربة قوية لأسواق الطاقة حيث قدمت "أرامكو" لمصافي التكرير أكبر الخصومات على الإطلاق، وكانت التخفيضات في الأسعار كبيرة بشكل خاص بالنسبة لمصافي النفط الأوروبية.