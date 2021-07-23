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بلومبيرغ: الأمير عبدالعزيز بن سلمان أقوى رجل في سوق النفط

منذ 4 ساعات
1970
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بلومبيرغ: الأمير عبدالعزيز بن سلمان أقوى رجل في سوق النفط

الرياض (صدى):
سلطت وكالة "بلومبيرغ" الضوء على القرارات الجريئة التي اتخذها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان للحفاظ على سوق النفط، مشيرة إلى أنه أقوى رجل في سوق النفط.

وتحدثت الوكالة في تقريرها عن اجتماع "أوبك" في فيينا في مارس من العام الماضي، عندما اختلفت المملكة العربية السعودية مع روسيا حول كيفية الاستجابة لوباء كورونا.

وقررت الرياض في ذلك الوقت خفض الإنتاج على الفور، حيث أدركت في وقت مبكر أن تفشي فيروس كورونا سيؤدي إلى فوضى اقتصادية، وأرادت منع حدوث انهيار في أسعار النفط.

كما أشارت لاتخاذ وزير الطاقة قرار بوضع قيود الإنتاج في اجتماع فيينا، حيث أمر "أرامكو" بزيادة الإنتاج إلى أقصى المستويات، وفي اليوم التال شنت المملكة العربية السعودية حرب أسعار شاملة، وأعلنت أنها ستبدأ في ضخ 12 مليون برميل يوميًا.

ويعد هذا القرار ضربة قوية لأسواق الطاقة حيث قدمت "أرامكو" لمصافي التكرير أكبر الخصومات على الإطلاق، وكانت التخفيضات في الأسعار كبيرة بشكل خاص بالنسبة لمصافي النفط الأوروبية.

كورونا
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
سوق النفط
أوبك
وزير الطاقة

التعليقات

الحربي
الحربي عدد التعليقات : 927
منذ ساعة
بِسْم الله الرحْمن الرحيم


الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:


أميرنا :* عبدالعزيز * بْن * سَلمَان* و*النّصر * دَايم* حَلِيفه✍🏻

نَسل * آل * سُعود * عِزّ * و * هَيبَة * و*سَطوتهم * مُخيفة ✍🏻

إبن* الملِك :* سَلمَان* الّلي * خلّى * دُنيا * الأعداء * كسيفة ✍🏻

أبو * فهَد * و * أمجاده * يذعن* لَهَا * التّاريخ * و* بسجلّه * يضيفه ✍🏻




مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 927
منذ ساعة
بِسْم الله الرحْمن الرحيم


الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:


أميرنا :* عبدالعزيز * بْن * سَلمَان* و*النّصر * دَايم* حَلِيفه✍🏻

نَسل * آل * سُعود * عِزّ * و * هَيبَة * و*سَطوتهم * مُخيفة ✍🏻

إبن* الملِك :* سَلمَان* الّلي * خلّى * دُنيا * الأعداء * كسيفة ✍🏻

أبو * فهَد * و * أمجاده * يذعن* لَهَا * التّاريخ * و* بسجلّه * يضيفه ✍🏻




مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15170
منذ 24 دقيقة
القوة لله جميعا .. وبالله للجميع .. منحك الله مزيدا من القوة في الحق .. يا أقوى رجل في سوق الطاقة وقد يكون كذلك كل من شغل المنصب وقد كان هو معالي الدكتور أحمد زكي يماني الزاهد الورع الذي كان يقرأ ويرتل القرآن تحت المكبرية في الحرم المكي الشريف دون حراسات

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أحدث التعليقات

winner4ever
من جد انك سخيف ، والأسخف هو من نشر أو ينشر هذا الخبر
د محمد ماجد بخش
لا تكوني مغرورة .. لا تكوني فخورة .. لا تدخلي في معارك ومنافسات
د محمد ماجد بخش
نعم .. كان المرحوم على خلق من مسرحية شاهد مشفش حاجة
د محمد ماجد بخش
كحة الأحوازي مالها شراب مثل كحة الفلسطيني
د محمد ماجد بخش
يا مال أيام التشريق وأيام اللحم والشحم مع عيد الأضحى ..

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