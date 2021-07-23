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«الصحة»: تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 12 ساعة
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«الصحة»: تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 1247 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 515693 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8141 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 496810 حالة، لافتة إلى أن هناك 10742 حالة نشطة حالياً، من بينها 1383 حالة حرجة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى إصابات فيروس كورونا بـ 263 إصابة.

المملكة
وزارة الصحة
الصحة
كورونا
التقرير اليومي

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
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