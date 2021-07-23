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«فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض» يقوم بجولات ميدانية وتوعوية في عيد الأضحى

منذ 20 ساعة
1559
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«فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض» يقوم بجولات ميدانية وتوعوية في عيد الأضحى

سعيد العجل (صدى):
ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الميدانية والتوعوية لعيد الأضحى المبارك قامت هيئات ومراكز المحافظات التابعة للفرع بجولات ميدانية وتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة وأسواق المواشي لتقديم النصح والإرشاد.

كما تم توفير المصلى المتنقل إضافة إلى تقديم هدايا تتضمن مطبوعات الرئاسة العامة وذلك وفق الإجراءات الاحترازية.

وتحظى هذه الجولات بمتابعة واهتمام فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ودعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

 

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 470
منذ ساعة
هدر

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطع هذي القصه إلى طايحين فيها المهم مبروووك وبالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطع هذي القصه إلى طايحين فيها المهم مبروووك وبالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطع هذي القصه إلى طايحين فيها المهم مبروووك وبالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطع هذي القصه إلى طايحين فيها المهم مبروووك وبالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطع هذي القصه إلى طايحين فيها المهم مبروووك وبالتوفيق

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