3 طرق للتخلص من الحموضة المعوية

واشنطن (صدى):
يعتبر سوء التغذية سببا رئيسيا للحموضة المعوية الدائمة، بالإضافة لعدد من الأسباب التي قد تكون مسببة لها لكن بدرجة أقل.
أوضحت خبيرة التغذية الأميركية، فيكي بيترسن، عن عدد من العوامل التي تتسبب الحموضة المعوية الدائمة، مقدمة في الوقت ذاته عددا من النصائح للقضاء عليها.
وقالت بيترنس، بأن زيادة الوزن والنظام الغذائي الغني بالدهون بالإضافة للتدخين والتوتر تؤدي لحرقة المعدة كما ويمكن أن يؤدي الأرق لذلك.
ونصحت الخبيرة بتناول وجبة طعام خفيفة قبل النوم. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين في الجسم أيضا إلى الشعور بحرقة المعدة. يمكن أن تظهر الحموضة المعوية في حالة حدوث فتق المريء.
وأشارت بيترسن إلى ثلاثة طرق فاعلة للقضاء على الحموضة في فترتها الأولى، وتمثلت بالإستهلاك البطيء للطعام والمضغ الجيد له، وعدم الذهاب للفراش بعد الأكل، وممارسة الرياضة على معدة فارغة.
وأضافت قائلة "الإفراط في ملء المعدة يمكن أن يسبب التقلصات والحموضة المعوية. حاول أن تأكل ببطء أكثر وقضاء المزيد من الوقت في المضغ. بعد الأكل ابق واقفا، فإذا استلقيت، فقد يتداخل ذلك مع الحركة الفعالة لمحتويات المعدة في الأمعاء"، مضيفة أنه بعد تناول الطعام، يجب الانتظار نصف ساعة إلى ساعة قبل بدء ممارسة الرياضة.