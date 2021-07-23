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طريقة استبدال المصابيح الأمامية للسيارة عند تعطلها

منذ 13 ساعة
2579
طريقة استبدال المصابيح الأمامية للسيارة عند تعطلها

أميرة خالد (صدى):
تعتبر المصابيح الأمامية من أهم العناصر بالسيارة، التي تعمل علي وضوح الرؤية و تعزيز سلامة القيادة بالأخص أثناء السير ليلا.

وقال خبراء السيارات ان القيادة ليلا بدون مصابيح أمامية ينتج عنه آثار سلبية خطيرة ، لذلك يجب إصلاح أي عطل في المصابيح الأمامية بأقصى سرعة دون الانتظار لتجنب التلف.

وأوضح موقع "Car and Driver" المتخصص في أخبار السيارات خطوات استبدال المصابيح الأمامية للسيارة مما يوفر تكاليف هذا الإجراء وهي

الخطوة الأولى:

يجب التأكد ان التوصيلات الكهربائية والصمامات في السيارة سليمة، فإن الخيار الأكثر احتمالاً هو أن المصباح نفسه يعطل في المصابيح الأمامية، وتسمح عاكسات التيار من نوعين HID و LED بإزالة المصابيح بسهولة ، حيث يمكن إزالتها من الجزء الخلفي من العاكسات عن طريق فصل أسلاكها المتصلة بغلاف المصباح.

الخطوة الثانية:

يجب التحقق من نوع المصابيح المستخدمة في المصابيح الأمامية للسيارة ، حتى يتمكنك تغيرها بشكل سليم .

الخطوة الثالثة:

إزالة المصباح المعيب من الجزء الخلفي لمبيت المصباح الرئيسي ، ويتم ذلك عن طريق فتح غطاء السيارة وإزالة وصلات المصباح من غلافه.

الخطوة الرابعة:

إدخال مصباح جديد لمبيت المصباح الرئيسي والذي يعتبر الجسم الأساسي لمصباح المركبة الأمامي، في هذه الخطوة.

السيارة
القيادة
التلف
المصابيح

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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