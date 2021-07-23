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إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية "معجون طماطم"

منذ ساعة
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إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية "معجون طماطم"

الرياض (صدى):
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (2.144.180) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ الحديثة عبارة كراتين من "معجون الطماطم"، محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة مصنعية داخل أغطية عُلب "معجون الطماطم"، بحيث جرى تجويف الأغطية لغرض التهريب ووضع الحبوب بداخلها. وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأضافت الهيئة في هذا الشأن أن جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تقف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة، ومن ذلك استغلالهم لأيام المواسم وإرساليات المواد الغذائية لمحاولة تمرير هذه الممنوعات، مؤكدةً في هذا الشأن أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها سعيًا لإحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة باستخدام أحدث التقنيات الأمنية، إلى جانب العمل على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

الرياض
المملكة
الجمارك
تهريب
كبتاجون
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
معجون طماطم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ 58 دقيقة
أيش ذنب معجون الطماطم راح ضحية عدم الاكتراث بالنعمة ومحاولة تسويق النقمة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أستودعكم الله. التشفيط ما يملأ القرب.
محمد بن حيدر
الله يجزاه خير الجزاء عمل لاخرته الله يعطيه العافيه
الصاعق
الطرقي وابو عبدالرحمن .. شكلكم مثل الي استأجروا الاستراحة عيشتكم وصخه .. اذا هالفوضى ترضاها عليك وتجلس فيها .. انتم حدكم حوش غنم تجلسون...
د محمد ماجد بخش
🍉🍉🍉🍉 من أصل واحد .. حصار تجويع اضطهاد استعباد
خيري الغامدي
لاتعليق غير اقول فيه منه يادبهم فهد ولد السلطان

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