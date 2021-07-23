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تأثير زيادة المدة الزمنية بين جرعتي لقاح "فايزر"

منذ 14 ساعة
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تأثير زيادة المدة الزمنية بين جرعتي لقاح "فايزر"

لندن (صدى):
أوضحت دراسة بريطانية الجمعة، تأثير زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر المضاد لكورونا، على مستويات الأجسام المضادة.

وأفادت الدراسة فإن الفترة الفاصلة الأطول بين جرعتي لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر، تؤدي إلى‭‭ ‬‬زيادة المستويات الكلية للأجسام المضادة مقارنة بالفجوة الأقصر، وفق ما نقلت "رويترز".

وتسهم الدراسة في توجيه استراتيجيات التطعيم ضد السلالة المتحورة "دلتا" التي تقلل من فعالية الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 على الرغم من أن الجرعتين لا تزالان وقائيتين.

وأكد القائمون على الدراسة التي تشرف عليها جامعة أكسفورد: "بالنسبة للفترة الفاصلة الأطول بين الجرعتين، تم تحفيز مستويات الأجسام المضادة المثبطة ضد السلالة المتحورة دلتا بشكل رديء بعد جرعة واحدة ولم يتم الحفاظ عليها خلال الفترة التي تسبق الجرعة الثانية".

وأكدوا أنه "بعد جرعتين من اللقاح، كانت مستويات الأجسام المضادة المثبطة أعلى مرتين بعد الفترة الفاصلة الأطول مقارنة بالفترة الأقصر بين الجرعتين".

لقاح فايزر
الاجسام المضادة
السلالة المتحولة دلتا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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