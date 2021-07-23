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مفتي عام المملكة يهنىء القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

منذ ساعة
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مفتي عام المملكة يهنىء القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

الرياض (صدى):
رفع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

وأكد سماحته، حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على بذل الغالي والنفيس لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخير الإمكانات كافة لراحة الحجاج، وأن ما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة بكل طاقاتها لخدمة الحجاج مكّنت الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأشاد سماحته، بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا والمحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام .

ودعا مفتي عام المملكة، الله - عز وجل - أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبلّ من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.

خادم الحرمين
مفتي عام المملكة
موسم الحج
آل الشيخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15145
منذ 34 دقيقة
عاش سلمان يا بلادي بلادي .. عاش سلمان

والشعب "كله" يردد .. عاش سلمان

ما ألوم الملايين بل البلايين في حب سلماننا

حفظه الله لنا وحفظ سماحة المفتي

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أحدث التعليقات

طرقي
كلام ابو عبدالرحمن مضبوط .. ما شفنا تلفيات في الموضوع بس بعثرة بقاياهم وهم ليس في مكان عام يكون يحق عليهم تنظيفه ، بل...
د محمد ماجد بخش
الطاعة شفاعة للطائع .. وهذول شكلهم ماخذينها الحياة سفسطة
العدناني
تعلق بهم حق المسيكين وحق السوق والحق العام ولو أنا من المتسوقين لأرفع عليهم دعوة ترويع أبنائي كذلك
برنس
احسن قلع الله هذى العينه
ابو عبد الرحمن
شي طبيعي انهم ماينظفونها هم تاركين بيتهم ودافعين مبلغ حتى ماينظفوها ويبقى بيتهم نظيف وهل كنت مواجرها لينظفونها لك ويعطونك اجار يفترض وجود عامل...

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