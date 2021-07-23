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النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

منذ 11 ساعة
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النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

سعيد العجل (صدى):
رفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال معاليه في تصريح خاص بهذه المناسبة إن نجاح موسم الحج لهذا العام يعكس قدرات المملكة وإمكاناتها الهائلة على مواجهة التحديات وتخطي الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ويؤكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة الحجيج وتيسير أدائهم لمناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان.

وعبر المعجب عن خالص شكره للحكومة الرشيدة أيدها الله، لدعمها غير المحدود للنيابة العامة ومنسوبيها ولجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم حج هذا العام.

وسأل معاليه المولى عز وجل، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله خير الجزاء، وأن يحفظ وطننا المبارك في ظل قيادته الرشيدة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويردهم إلى أهلهم وذويهم فرحين آمنين مستبشرين.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ ساعة
تختلف الرسائل ويتعدد المهنئون لكننا نتفق على المنجز ونبارك عليه بحمد الله وشكره وتوفيقه وسلامة الحجيج فرحة ما بعدها ولا قبلها أفراح إنها رسالة المملكة العربية السعودية حامية وخادمه وراعية الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثم بسهر وعمل ومتابعة نائب العهد ولي قلوب السعوديين ومحبيهم في مستقبل رحب هانيء بإذن الله تعالى

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أستودعكم الله. التشفيط ما يملأ القرب.
محمد بن حيدر
الله يجزاه خير الجزاء عمل لاخرته الله يعطيه العافيه
الصاعق
الطرقي وابو عبدالرحمن .. شكلكم مثل الي استأجروا الاستراحة عيشتكم وصخه .. اذا هالفوضى ترضاها عليك وتجلس فيها .. انتم حدكم حوش غنم تجلسون...
د محمد ماجد بخش
🍉🍉🍉🍉 من أصل واحد .. حصار تجويع اضطهاد استعباد
خيري الغامدي
لاتعليق غير اقول فيه منه يادبهم فهد ولد السلطان

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