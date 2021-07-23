لاعب الجودو الجزائري نورين ينسحب من الأولمبياد بسبب منافس إسرائيلي

وكالات (صدى):
قرر لاعب الجودو الجزائري، فتحي نورين، اليوم الخميس، الانسحاب من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتي تنطلق رسميا غدا الجمعة، بِسبب احتمالية مواجهته لمنافس إسرائيلي.
كان من المفترض أن يواجه فتحي نورين، منافسه السوداني محمد العبد الرسول، في الدور الـ 32 من مسابقة الجودو في الأولمبياد، في وزن أقل من 73 كيلو جرام، يوم الإثنين المقبل، والفائز من الثنائي، سيواجه المنافس الإسرائيلي توهار بوتبول في الدور الـ 16، طبقا للقرعة المحددة من قبل، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية
يذكر أن الجزائر تشارك في أولمبياد طوكيو 2020 ببعثة تضم 44 لاعبا ولاعبة، يشاركون في 14 رياضة مختلفة، منهم 8 رياضيين في ألعاب القوى، ومثلهم في لعبتي المصارعة والملاكمة، و4 في المبارزة بالسيف، و3 في السباحة، و2 في التجديف والدراجات الهوائية والجودو والقوارب الشراعية، ولاعب واحد في منافسات: الكاياك، وتنس الطاولة ورفع الأثقال، والرماية والكاراتية.